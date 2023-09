Jair Bolsonaro passa por cirurgia bem-sucedida em São Paulo

"As cirurgias transcorreram de forma satisfatória, sem intercorrências e o paciente já se encontra em recuperação no quarto", acrescentou o centro médico.

Bolsonaro passou por uma endoscopia digestiva para tratar um quadro de "refluxo" gástrico, uma "septoplastia" (correção do septo nasal) e demais procedimentos na região oro-nasal, conforme detalhado no boletim médico divulgado pelo hospital onde está internado.

Os médicos "reavaliarão o ex-presidente no final do dia para novas informações", concluiu o boletim, assinado pelas equipes de gastroenterologia e otorrinolaringologia do hospital.

"Deu tudo certo nos procedimentos cirúrgicos realizados hoje. Graças ao nosso Deus e as orações de todos vocês, Jair recupera-se bem!", comemorou a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro em sua conta no Instagram.

Nos últimos anos, o ex-presidente de extrema direita foi submetido a diversas cirurgias e outras intervenções na região abdominal devido a uma facada que sofreu em 2018, durante a campanha eleitoral em que saiu vitorioso.

O incidente perfurou seu intestino e provocou diversas sequelas no sistema digestivo, como obstruções intestinais, hérnias e aderências teciduais.

Após deixar o poder em dezembro de 2022, Bolsonaro enfrenta diversas investigações da Justiça e da Polícia Federal, além de ter sido declarado inelegível por oito anos em junho por compartilhar desinformação sobre o sistema eleitoral.

Tanto o ex-presidente quanto Michelle, são alvo de investigação por supostos desvios de joias e outros presentes oficiais recebidos durante seu governo (2019-2022).