Itália vence Ucrânia (2-1) em casa e é 2ª do Grupo C das Eliminatórias da Euro-2024

A Itália, que não havia passado de um empate em 1 a 1 fora de casa com a Macedônia do Norte na estreia de seu técnico Luciano Spalletti, venceu nesta terça-feira (12) a Ucrânia por 2 a 1 em Milão e voltou a ficar em uma posição favorável para se classificar para a Eurocopa-2024.

Davide Fratesi marcou os dois gols italianos no primeiro tempo (12' e 29') e Andrei Yarmolenko (41') descontou para a seleção ucraniana, a quem faltou poder ofensivo no segundo tempo para levar mais perigo à área dos donos da casa.

Com esta vitória, a Itália ocupa o segundo lugar do Grupo C, com os mesmos pontos da Ucrânia e da Macedônia do Norte (que venceu em sua visita a Malta por 2 a 0), mas os 'azzurri' disputaram um jogo a menos.