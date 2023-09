Irã confirma detenção de sueco que 'cometeu crimes'

"Este cidadão sueco cometeu crimes no território da República Islâmica do Irã", declarou o porta-voz Massoud Setayeshi, referindo-se às "investigações preliminares" com base nas quais "foi enviado para a prisão".

Esta foi a primeira reação iraniana ao anúncio da Suécia e da União Europeia, no início de setembro, sobre a detenção de Johan Floderus, de 33 anos, em 17 de abril de 2022 no aeroporto de Teerã, segundo o jornal americano The New York Times.

A Suécia pediu ao Irã que liberte seu cidadão detido "arbitrariamente", e sua família lançou uma campanha nas redes sociais para sua libertação.

O porta-voz iraniano não especificou quais "crimes" o jovem teria cometido durante a estada turística no país.

Johan Floderus, que trabalha em Bruxelas para a delegação da UE no Afeganistão desde setembro de 2021, está detido na prisão de Evin, em Teerã.

Em julho de 2022, o Irã anunciou a detenção de um sueco acusado de espionagem. O contexto é de tensão nas relações entre Teerã e Estocolmo, desde o julgamento de um iraniano na Suécia, condenado à prisão perpétua por seu papel nas execuções em massa de milhares de opositores, por parte do governo iraniano, em 1988.

Vários países ocidentais denunciam o que chamam de "diplomacia de reféns" do Irã, que consiste em deter ocidentais para obter concessões, como a libertação de iranianos.