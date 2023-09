Equador vence Uruguai de virada em casa pelas Eliminatórias da Copa-2026

O ponta-direita Agustín Canobbio (que joga no Athletico-PR) abriu o placar aos 38 minutos para os visitantes, comandados pelo técnico Marcelo Bielsa, no Estádio Rodrigo Paz, em Quito, diante de um público de quase 30 mil pessoas.

A seleção comandada pelo espanhol Félix Sánchez entrou no duelo com um saldo negativo de 3 pontos devido à sanção imposta pelo TAS em decorrência da escalação indevida do jogador Byron Castillo nas Eliminatórias para a Copa de 2022. Com esta vitória chega a zero de pontuação, já que havia perdido na estreia para a Argentina, fora de casa.

Já a 'Celeste' se manteve com 3 pontos, que obteve contra o Chile na primeira rodada.

No jogo desta terça-feira, os uruguaios mostraram sua força e abriram o placar no momento em que os equatorianos estavam perto de marcar.

O atacante do mexicano Toluca, Maximiliano Araujo, se livrou de Félix Torres pela esquerda e deu um passe preciso para Agustín Canobbio (do Athletico-PR), que teve calma o suficiente para se virar e superar o goleiro argentino naturalizado equatoriano Hernán Galíndez.

Mas nos acréscimos do primeiro tempo o Equador conseguiu um gol de empate merecido, com um escanteio preciso cobrado pelo meio-campista do Chelsea Moisés Caicedo, o jogador mais caro da história da Premier League.

Torres se redimiu de seu erro no gol uruguaio e subiu para empatar de cabeça.