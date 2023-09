Comunicado do Business Wire :Zayed Sustainability Prize

The Zayed Sustainability Prize Jury met in Abu Dhabi to elect the winners of this edition (Photo: AETOSWire)

"Neste ciclo, recebemos um número recorde de inscrições de todos os continentes. As inovações apresentadas pelos finalistas refletem uma dedicação profunda à inclusividade e uma determinação inabalável em preencher lacunas críticas. Essas soluções estão alinhadas diretamente com os quatro pilares da agenda da COP28 dos Emirados Árabes Unidos: acelerar uma transição energética justa e equitativa, corrigir o financiamento climático, focar nas pessoas, vidas e meios de subsistência e sustentar tudo com plena inclusividade. O trabalho desses pioneiros da sustentabilidade contribuirá com soluções práticas para o progresso climático que protegem o planeta, melhoram os meios de subsistência e salvam vidas."

"O Prêmio Zayed de Sustentabilidade dá continuidade ao legado duradouro do líder visionário dos EAU, Xeque Zayed, cujo compromisso com a sustentabilidade e o humanitarismo continua a inspirar-nos. Este legado continua a ser a luz orientadora das aspirações da nossa nação, impulsionando-nos na nossa missão de elevar as comunidades em todo o mundo. Nos últimos 15 anos, o Prêmio tem sido uma força poderosa para mudanças positivas, transformando a vida de mais de 378 milhões de pessoas em 151 países. Incentivamos soluções que estão a impulsionar o progresso climático e económico em algumas das regiões mais vulneráveis do mundo.

Do Brasil, da Indonésia, de Ruanda e de 27 outros países, os finalistas representam pequenas e médias empresas, organizações sem fins lucrativos e escolas de ensino médio, e refletem o crescente mandato do Prêmio para premiar inovações que transcendem fronteiras e enfrentam desafios globais urgentes.

O júri do Prêmio Zayed de Sustentabilidade elegeu os 33 finalistas entre 5.213 inscrições recebidas em seis categorias: Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas Secundárias Globais - um aumento de 15% nas inscrições em comparação com o ano passado. A nova categoria Ação Climática, introduzida para marcar o Ano da Sustentabilidade dos EAU e a realização da COP28 EAU, recebeu 3.178 nomeações.

S. Ex.ª Ólafur Ragnar Grímsson, presidente do Júri do Prêmio, disse: "À medida que os desafios globais continuam a aumentar, nosso mais novo grupo de finalistas do Prêmio revela os esforços extraordinários que estão sendo feitos em todo o mundo para atender às necessidades do momento com propósito e inovação - inspirando a esperança de um futuro mais brilhante. Seja restaurando a natureza selvagem do oceano, usando a tecnologia para garantir rendimentos agrícolas melhores e mais sustentáveis ou promovendo mudanças para indivíduos sem acesso a cuidados de saúde acessíveis, esses inovadores estão transformando nosso mundo."

Os finalistas do setor de alimentos são:

-- Gaza Urban & Peri-urban Agricultural Platform é uma organização sem fins lucrativos da Palestina que capacita mulheres empreendedoras agrícolas em Gaza para alcançar a segurança alimentar em suas comunidades.

-- Regen Organics é uma PME do Quênia especializada em um processo de fabricação em escala municipal que produz proteína à base de insetos para a alimentação de animais e fertilizante orgânico para a produção de hortaliças.

-- Semilla Nueva é uma organização sem fins lucrativos da Guatemala, especializada no desenvolvimento de sementes de milho biofortificadas.

Os finalistas do setor de energia são:

-- Husk Power Systems é uma PME dos Estados Unidos da América que implementa minirredes habilitados para IA que fornecem energia renovável 24 horas por dia, 7 dias por semana, para residências, microempresas, clínicas de saúde e escolas.

-- Ignite Power é uma PME de Ruanda especializada em fornecer soluções de pagamento conforme o uso de energia solar para eletrificar comunidades de última milha.

-- Koolboks é uma PME da França que fornece soluções de refrigeração solar fora da rede com monitoramento integrado da Internet das Coisas (IoT) para comunidades de última milha, por meio de um modelo de vendas de aluguel para propriedade.

Os finalistas do setor de água são:

-- ADADK é uma PME da Jordânia que utiliza sensores inteligentes sem fio que usam aprendizado de máquina e realidade aumentada para a detecção de vazamentos de água visíveis e ocultos.

-- Eau et Vie é uma ONG da França que oferece torneiras individuais para residências de moradores urbanos empobrecidos, garantindo acesso a água limpa em áreas de favela.

-- TransForm é uma ONG da Dinamarca que utiliza tecnologia inovadora de filtro de solo para o tratamento econômico de águas residuais, esgoto e lodo sem depender de energia ou produtos químicos.

Os finalistas da Ação Climática são:

-- CarbonCure é uma PME do Canadá especializada em tecnologia de remoção de carbono. Eles injetam CO? no concreto fresco, reduzindo efetivamente sua pegada de carbono e mantendo os padrões de desempenho.

-- Foundation for Amazon Sustainability é uma organização sem fins lucrativos do Brasil dedicada à implementação de projetos e programas que promovem a conservação ambiental e capacitam as comunidades indígenas a proteger seus direitos.

-- Kelp Blue é uma PME da Namíbia que contribui para a restauração da natureza selvagem do oceano e para a mitigação do excesso de CO?, estabelecendo florestas de algas gigantes em grande escala em águas profundas.

Os finalistas de Escolas Secundárias Globais apresentaram soluções de sustentabilidade baseadas em projetos e lideradas por estudantes, com os finalistas divididos em 6 regiões. Os finalistas regionais incluem:

Américas:Colegio De Alto Rendimiento La Libertad (Peru); Liceo Baldomero Lillo Figueroa (Chile); e New Horizons School (Argentina). Europa e Ásia Central: Northfleet Technology College (Reino Unido); Presidential School in Tashkent (Uzbequistão); e Split International School (Croácia). Oriente Médio e Norte da África:International School (Marrocos); JSS International School (Emirados Árabes Unidos); e Obour STEM School (Egito). África Subsaariana:Gwani Ibrahim Dan Hajja Academy (Nigéria); Lighthouse Primary and Secondary School (Maurício); e USAP Community School (Zimbábue). Sul da Ásia: India International Public School (Índia); KORT Education Complex (Paquistão); e Obhizatrik School (Bangladesh). Leste da Ásia e Pacífico:Beijing No. 35 High School (China); Swami Vivekananda College (Fiji); e South Hill School, Inc. (Filipinas).

Nas categorias de Saúde, Alimentos, Energia, Água e Ação Climática, cada vencedor recebe US$ 600.000. Cada uma das seis escolas secundárias globais vencedoras recebe até US$ 100.000.

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade é uma homenagem ao legado do falecido fundador dos Emirados Árabes Unidos, o xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. O prêmio visa promover o desenvolvimento sustentável e a ação humanitária, reconhecendo e recompensando organizações e escolas de ensino médio que estão oferecendo soluções sustentáveis inovadoras nas categorias de Saúde, Alimentos, Energia, Água, Ação climática e Escolas secundárias globais. Por mais de 15 anos, por meio de seus 106 vencedores, o prêmio já afetou positivamente a vida de mais de 378 milhões de pessoas em 151 países.

