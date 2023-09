Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

A Visa (NYSE: V) revelou hoje os resultados da sétima edição de seu Global Back to Business Study (Estudo Global de Volta aos Negócios), que descobriu que a maioria das micro e pequenas empresas (MPEs) pesquisadas planeja priorizar as vendas internacionais à medida que buscam se expandir além da Main Street e da High Street para novas geografias. Além disto, a pesquisa concluiu que um crescente número de clientes está adotando transações sem dinheiro, com quase 60% dos compradores pesquisados prevendo que que irão usar pagamentos digitais com mais frequência este ano. "Antes, apenas as grandes empresas podiam expandir para acessar clientes em todo o país ou em todo o mundo, mas o proprietário de uma pequena empresa de hoje praticamente não tem fronteiras", disse Jeni Mundy, chefe global de vendas e aquisições comerciais da Visa. "Na Visa, estamos percebendo a mudança de mentalidade das pequenas empresas do modo de sobrevivência para o modo de crescimento, à medida que MPEs aproveitam o poder dos pagamentos digitais para melhorar a eficiência, alcançar novos públicos e simplesmente prosperar no mundo cada vez mais digital de hoje." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vendo mais além dos desafios da era pandêmica para todo o espectro de oportunidades que se aproximam, o 'Global Back to Business Study' da Visa fez pesquisas com proprietários de pequenas empresas e clientes em dez mercados, incluindo Austrália, Brasil, Canadá, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Nova Zelândia, Singapura, EAU e EUA. As principais percepções incluem:

-- O mundo é seu mercado. Na pesquisa com 79% dos empresários, foi citada a expansão para novas geografias como um foco de crescimento. Um elevado número (72%) de clientes declarou já se sentir confortável em comprar fora do país. -- Deixar o papel para trás. Embora 95% dos proprietários de pequenas empresas pesquisados planejassem ficar sem dinheiro "algum dia", 51% planejavam fazer esta mudança nos próximos dois anos. Os clientes lideram esta mudança, com 55% dos consultados preverem que irão usar mais pagamentos digitais no próximo ano. -- Compras pequenas. Um total de 49% dos clientes pretendiam comprar mais em empresas locais este ano, uma vez que buscam apoiar a economia local (65%) ou estabelecer um vínculo pessoal (44%) em sua comunidade. -- A lista de tarefas pendentes. Os proprietários de empresas citaram o aumento da presença nas redes sociais (44%), a oferta de novos produtos ou serviços (41%) e o investimento maior em marketing (40%) como as principais oportunidades para alcançar novos clientes, com 35% considerando aceitar novas formas de pagamento como uma área crucial que pode ajudá-los a melhorar seus negócios. Impulsionando o crescimento das MPEs em todo o mundo, o ano todo As pequenas empresas são tudo menos pequenas para a Visa. Por meio de vários programas e soluções localizadas, a Visa permite que proprietários de pequenas empresas satisfaçam as demandas em rápida mudança do comércio mundial e as necessidades dos consumidores. A Visa oferece diversos serviços de pagamento criados para ajudar MPEs a pagar e receber pagamentos, incluindo cartões de crédito e débito Visa Business mediante instituições financeiras associadas, ferramentas de gestão de negócios e pagamentos, serviços de segurança e contra fraudes, entre muitas outras soluções. A Visa também oferece educação financeira e treinamento em habilidades empresariais, incluindo Practical Business Skills a nível mundial e Enko na América Latina.

Em 2020, a Visa Foundation anunciou um compromisso estratégico de cinco anos em US$ 200 milhões para respaldar o estabelecimento e o crescimento de MPEs prósperas, com foco em mulheres empreendedoras. Por meio de seus investimentos e atividades de concessão de subsídios, a Visa Foundation faz parcerias com organizações que oferecem capital catalisador, capacitação e serviços de apoio. Além disto, a Visa Foundation usa capital como uma ferramenta para permitir o fluxo de capital de investimento a MPEs com diversidade de gênero. Recursos adicionais para MPEs podem ser encontrados em Visa Small Business Hub. Metodologia: Estudo 'Global Back to Business' da Visa

O estudo 'Global Back to Business' da Visa foi conduzido pela Wakefield Research em março/abril de 2023 e pesquisou 2.250 proprietários de pequenas empresas com 100 funcionários ou menos na Austrália, Brasil, Canadá, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Nova Zelândia, Singapura, EAU e EUA. A seção de clientes pesquisou 1.000 adultos com mais de 18 anos nos EUA e 500 adultos com mais de 18 anos na Austrália, Brasil, Canadá, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Nova Zelândia, Singapura e EAU. Sobre a Visa Inc. A Visa (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais, facilitando transações entre consumidores, comerciantes, instituições financeiras e entidades governamentais em mais de 200 países e territórios. Nossa missão é conectar o mundo por meio da rede de pagamentos mais inovadora, conveniente, confiável e segura, permitindo que indivíduos, empresas e economias prosperem. Acreditamos que as economias com inclusão de todos, em todos os lugares, valorizam todos em todos os lugares e consideram o acesso como fundamental para o futuro da movimentação de dinheiro. Saiba mais em Visa.com.