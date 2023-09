Comunicado do Business Wire :Plastics Industry Association

A Plastics Industry Association (PLASTICS) anunciou hoje que as inscrições para a feira NPE2024: The Plastics Show já estão abertas até maio de 2024. A NPE2024 será a feira de maior impacto do ano para todos os setores da indústria de plásticos nos Estados Unidos e no mundo inteiro, com estimativa de mais de 55.000 participantes. A cada três anos, a NPE oferece à indústria de plásticos uma plataforma global para destacar a inovação em um salão de exposições com mais de1,1 milhão de pés quadrados utilizáveis no Centro de Convenções de Orange County em Orlando, Flórida. Matt Seaholm, presidente e CEO da PLASTICS, destacou que a feira NPE2024 retornará maior e melhor do que nunca, "Estamos ansiosos para dar as boas-vindas à nossa indústria de volta à feira NPE2024: The Plastics Show em maio próximo. A indústria do plástico desempenha um papel fundamental e sustentável na vida moderna; essa feira será uma prova disso." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Com a sustentabilidade no âmago de tudo que é produzido na feira, os participantes testemunharão novas tecnologias e oportunidades de educação significativas para nos incentivar em direção a uma economia mais circular e ajudar nossa indústria a continuar a crescer."

A NPE2024 retorna com o tema Made for You, (Feito para você), onde os participantes estão na frente e no centro de todas as experiências que acontecem na feira. O evento, que será realizado de 6 a 10 de maio de 2024, oferecerá oportunidades para todos na indústria, mesmo os que já iniciaram suas carreiras. Algumas experiências notáveis na NPE2024 incluem: -- Seis zonas tecnológicas com mais de 2.000 expositores apresentando seus produtos e serviços mais recentes -- Mais de 100 apresentações de palestrantes sobre tópicos de tendência que promovem a inovação, impulsionam a circularidade e exemplificam a colaboração -- O novíssimo NPE Circularity Hub, onde os participantes experimentarão a economia circular dos plásticos, desde matérias-primas até produtos de consumo para comercialização -- Mulheres influentes na indústria do plástico compartilharão suas histórias de sucesso com os participantes do Café da Manhã Mulheres no Plástico -- Mais de 355 expositores estreantes que trazem à NPE2024 novos produtos e perspectivas

-- A festa inaugural da noite de abertura da NPE que apresenta a banda Pop Rocks, jogos, comidas e bebidas Os participantes da NPE2024 terão acesso exclusivo a toda a cadeia de fornecimento de plásticos, incluindo máquinas e equipamentos, matérias-primas, reciclagem e sustentabilidade, automação e robótica, impressão 3D e 4D, inspeção, design e muito mais. Os expositores da NPE atendem a mercados vitais, como o automotivo, de produtos de consumo, reciclagem, embalagens, médico e construção civil. Datas importantes que devem ser lembradas, se estiver planejando participar da NPE2024

-- As inscrições de participantes para a NPE2024 abrem na terça-feira, 12 de setembro de 2023 -- As inscrições para o bloco de quartos de hotel também começam na terça-feira, 12 de setembro de 2023 -- As datas do evento NPE2024 são6 a 10 de maio de 2024, no Centro de Convenções de Orange County, em Orlando, Flórida.