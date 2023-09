Comunicado do Business Wire :PLANETS Co., Ltd.

O teamLab Planets TOKYO em Toyosu, Tóquio, foi anunciado como o vencedor do World Travel Awards 2023 para "Atração Turística Líder da Ásia 2023" em 6 de setembro na cerimônia em Ho Chi Minh. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230910315386/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo, wins the World Travel Awards for "Asia's Leading Tourist Attraction 2023". (teamLab Planets, Toyosu, Tokyo / Photo: teamLab)

Após esta cerimônia, o vencedor de cada região ao redor do mundo será indicado para concorrer ao prêmio de 'Principal Atração Turística do Mundo em 2023' em dezembro de 2023. O World Travel Awards, que comemora seu 30º aniversário este ano, celebra os melhores destinos de viagem com base em votos não apenas de profissionais do setor de viagens, mas também de eleitores regulares. O Wall Street Journal o descreve como o 'Oscar do setor de viagens'. Os nomeados para a principal atração turística da Ásia em 2023 foram os seguintes (em ordem alfabética): Templos de Angkor (Camboja) Borobudur (Indonésia) Grande Muralha da China Baía de Ha Long (Vietnã) Intramuros (Filipinas) Museu Sengan-en e Shoko Shuseikan (Kagoshima, Japão) Taj Mahal (Índia) teamLab SuperNature Macao (China) Guerreiros de Terracota (China) Cidade Proibida (China) Palácio Imperial de Tóquio (Japão) Pico Victoria (Hong Kong) https://www.worldtravelawards.com/award-asias-leading-tourist-attraction-2023 Sobre o World Travel Awards O World Travel Awards foi criado em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todas as principais áreas dos setores de viagens, turismo e hotelaria. Hoje, a marca World Travel Awards? é reconhecida mundialmente como a marca máxima da excelência do setor. Os votos são dados por profissionais de viagens e hospitalidade, assim como por consumidores de mais de 200 países em todo o mundo. Site: http://www.worldtravelawards.com/

Sobre o teamLab Planets TOKYO O teamLab Planets, que comemorou seu 5º aniversário em julho passado, renovou vários espaços de obras de arte e revelou uma nova instalação, criando uma experiência ainda mais imersiva. Além disso, devido à sua popularidade, o museu, originalmente programado para fechar no final de 2023, foi estendido até o final de 2027. O teamLab Planets é um museu onde você caminha sobre a água e um jardim onde se torna um com as flores. Ele é composto por 4 espaços de obras de arte em grande escala e 2 jardins criados pelo coletivo de arte teamLab.

teamLab Planets TOKYOhttps://planets.teamlab.art/tokyo/ #teamLabPlanets 7 de julho de 2018 - Final de 2027 Toyosu 6-1-16, Koto-ku, Tóquio Kit de imprensahttps://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0 Informações para a mídiahttps://www.teamlab.art/contact/