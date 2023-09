Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos, anunciou hoje o lançamento do MSCI Sustainability Institute (Instituto de Sustentabilidade da MSCI, "o Instituto"). O Instituto tem como objetivo impulsionar o progresso do papel dos mercados de capital quanto a criar valor sustentável e lidar com desafios globais, como a mudança climática. Isso alavancará a experiência e expertise da MSCI no setor de investimentos, estimulando colaboração nas áreas financeira, acadêmica, governamental, ONGs, grupos especialistas e empresas de diferentes setores, ao passo em que ajudará a fechar as lacunas entre dados, análise, diretiva e ação para definição de estratégias. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Avançar na transição para uma economia de energia limpa e tratar de outros riscos a longo prazo exigem que os líderes do ecossistema de mercados de capital trabalhem juntos. O Instituto dará suporte aos esforços colaborativos oferecendo:

-- Acesso a dados e know-how - O Instituto proporcionará aos pesquisadores acadêmicos e elaboradores de políticas dados, métricas e modelos de sustentabilidade que os investidores usam para informar sua tomada de decisão. O Instituto planeja colaborar com instituições acadêmicas selecionadas, incluindo a Escola de Pós-Graduação em Negócios da Stanford University, para organizar treinamento que seja criado para ajudar pesquisadores e alunos a entenderem a finalidade e as aplicações dessas métricas para alocação de capital e seguir o cenário de dados de sustentabilidade em rápida evolução. -- Exploração de novas abordagens - O Instituto encorajará inovadores de todo o ecossistema de mercados de capital para que testem os novos dados e as abordagens de pesquisa que fornecem insights sobre tópicos emergentes em finanças sustentáveis e informações para decisões de alocação de capital. Isso inclui uma estrutura para investimento em resiliência climática desenvolvida pelo Global Adaptation and Resilience Investment Working Group (GARI, Grupo de trabalho de investimento global em resiliência e adaptação), com apoio analítico do Instituto e suporte financeiro da Bezos Earth Fund e da ClimateWorks Foundation. -- Pesquisas úteis para decisões - O Instituto fará a curadoria de importantes artigos acadêmicos para investidores e empresas. Inicialmente, a seleção destacará estudos que investigam como os fatores de sustentabilidade interagem com o valor dos ativos financeiros. -- Fórum para debate - O Instituto reunirá líderes de todo o ecossistema de mercados de capital para conversarem sobre diversos pontos de vista acerca dos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Essas discussões serão baseadas em pesquisas da mais alta qualidade e um compromisso com o rigor analítico e a objetividade. "Os desafios globais, como a mudança climática, não podem ser resolvidos por governos, corporações, ONGs ou organizações multilaterais sozinhas", afirmou Henry Fernandez, presidente e CEO da MSCI. "As soluções mais significativas requerem algum tipo de colaboração intersetorial. Por meio do MSCI Sustainability Institute, reuniremos uma ampla variedade de pensadores com pontos fortes e expertise complementares, e os ajudaremos a transformar as ideias impulsionadas por dados em influência e ação no mundo real". Linda-Eling Lee nomeada para liderar o MSCI Sustainability Institute

Linda-Eling Lee foi nomeada diretora fundadora e chefe do MSCI Sustainability Institute. Mais recentemente, Linda liderou a área de pesquisas climáticas e ESG (ambiental, social e governança) global, na qual formou uma equipe de analistas líderes do setor, dedicada a entender os impulsionadores de valor sustentável e risco de investimentos a longo prazo. Ela é amplamente reconhecida como pioneira no setor e líder de pensamento estabelecida nas áreas de ESG e sustentabilidade, e foi nomeada uma das 100 mulheres mais influentes na área financeira nos EUA1. "Estamos bastante entusiasmados de trabalhar com investidores, acadêmicos, elaboradores de política, ONGs e empresas em vários setores, alavancando a experiência da MSCI no que diz respeito ao desenvolvimento de novas maneiras de medir valor tanto financeiro quanto não financeiro", afirmou Linda-Eling Lee, diretora fundadora e chefe do MSCI Sustainability Institute. "Juntos, aprofundaremos o conhecimento de como os mercados de capital podem ajudar a impulsionar valor sustentável". Hiromichi Mizuno, que se juntou recentemente à MSCI como conselheiro especial ao CEO, assessorará o MSCI Sustainability Institute nessa capacidade. Ele ajudará a construir o grupo consultivo do Instituto, incluindo os principais investidores, acadêmicos e outros líderes de pensamento.

Mais informações sobre o MSCI Sustainability Institute podem ser encontradas no seu site: msci-institute.com. Sobre a MSCI Inc. A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno bem como elaborem com confiança portfólios mais efetivos. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes usam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento.