Comunicado do Business Wire :Morgan Stanley

"Estamos orgulhosos de receber o maior grupo de laboratório até agora, marcando nossos esforços contínuos para criar um panorama de investimento mais equitativo para empreendedores negligenciados ao redor do mundo", disse Selma Bueno, Chefe Global do Morgan Stanley Inclusive Ventures Group. "Estamos trabalhando para preencher a lacuna de investimento a fundadores carentes e ajudar a corrigir desequilíbrios de mercado documentados."

Selecionadas entre mais de 7.900 candidatos, mais de três vezes o número do ano passado, as startups selecionadas representam uma série de tecnologias disruptivas em setores que incluem saúde, soluções sustentáveis, atendimento ao cliente, cadeia de fornecimento, recrutamento e segurança cibernética. As empresas do grupo recebem um investimento de US$ 250.000 (£ 250.000 na EMEA) do Morgan Stanley, bem como várias oportunidades de orientação e recursos de crescimento empresarial do ecossistema de parcerias internas e externas do Morgan Stanley.

O Morgan Stanley (NYSE: MS) anunciou hoje o grupo global de 2023 do Inclusive Ventures Lab com 23 empresas selecionadas na América do Norte e Europa, Oriente Médio e África (EMEA), o dobro do tamanho dos grupos anteriores. O laboratório oferece um programa acelerador interno de cinco meses para fundadores sub-representados de tecnologia e startups habilitadas para tecnologia na fase de rodada de financiamento pós-embrionário para série A.

-- Bidrento oferece uma solução completa para experiência de locatório e gestão de propriedades para locação, ajudando a poupar tempo e dinheiro enquanto reduz as emissões de CO2 no setor imobiliário (Estônia)

As empresas selecionadas no grupo global de 2023 incluem as seguintes:

-- DotLab desenvolve tecnologias inovadoras e práticas de IA e AM que levam a melhores resultados da saúde feminina, começando com o diagnóstico de endometriose (EUA)

-- Health in Her HUE conecta mulheres negras e mulheres de cor a prestadores de cuidados de saúde culturalmente sensíveis, conteúdo de saúde e suporte comunitário mediante uma plataforma digital (EUA)

-- Inicio AI oferece uma avaliação de acessibilidade orientada virtualmente para ajudar as organizações a economizar custos de centros de contato, enquanto melhora a experiência do cliente final (Reino Unido)

-- MEDIjobs é o primeiro recrutador virtual para o setor de saúde, preenchendo mais de 55 tipos de funções a uma taxa cinco vezes mais rápida do que um ser humano faria (EUA)

-- Nopalera é uma coleção de produtos para banho e corpo elaborados pelo cacto nopal do México, um antigo símbolo da cultura mexicana (EUA)

-- OKO oferece seguro acessível e inclusivo para colheitas a agricultores em países emergentes com uso de dados meteorológicos de satélites e tecnologias de pagamento móvel (Israel)

-- Oppos proporciona soluções robustas de segurança cibernética e conformidade para empresas, protegendo a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados (Canadá)

-- Partsimony permite que as organizações construam cadeias de fornecimento de fabricação inteligentes que sejam mais resilientes e sustentáveis, ao unificar dados de engenharia e da cadeia de fornecimento (EUA)

-- Ridelink aproveita a tecnologia para permitir que pequenas e médias empresas movam cargas em Uganda e além de suas fronteiras em seis países vizinhos (Uganda)

-- serviceMob é uma plataforma de análise de atendimento ao cliente com base em IA e AM que ajuda as empresas a otimizar operações e melhorar a experiência do cliente (EUA)

-- Stak Mobility facilita a adoção propagada de veículos elétricos urbanos ao combinar a automação de estacionamento vertical que poupa espaço com carregamento de veículos elétricos totalmente integrado e uma perfeita experiência de autoatendimento móvel (EUA)

-- Tall Poppy é uma empresa de segurança digital que protege funcionários e equipes públicas contra ameaças online (EUA)

-- Twipes usa biotecnologia para produzir lenços umedecidos biodegradáveis e laváveis que se decompõem na água em três horas e se biodegradam em aterros sanitários em sete dias (EUA)

-- Unfabled é uma plataforma de saúde do cliente que oferece soluções personalizadas para mulheres, ao combinar as mesmas com produtos de saúde e bem-estar (Reino Unido)

"Estamos empolgados em levar nosso programa acelerador exclusivo a mais empreendedores ao redor do mundo, incluindo nossos primeiros participantes da África e do Oriente Médio", disse Sanghamitra Karra, Diretor do Inclusive Ventures Group na EMEA. "É muito gratificante trabalhar em estreita cooperação com os fundadores para expandir suas tecnologias revolucionárias e ajudar a prepará-los para o sucesso contínuo."

"Ao fornecer o capital tão necessário a estas startups promissoras, um currículo personalizado e acesso a investidores dentro e fora da rede de longo alcance da Empresa, visamos garantir que mais fundadores sub-representados possam ter sucesso", disse LaToya Wilson, Chefe do Inclusive Ventures Group nas Américas.

A programação irá se estender até fevereiro de 2024 e culminar em um Dia de Demonstração mundial, quando as empresas participantes irão apresentar a potenciais investidores, parceiros comerciais e clientes.

O Inclusive Ventures Lab ganhou diversos prêmios Gold Anthem, incluindo Iniciativa Corporativa Mais Impactante em 2022 e Responsabilidade Social Corporativa em 2023. O programa também foi listado como um dos Melhores Laboratórios de Inovação da Global Finance em 2023.

O Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab (MSIVL) é um programa acelerador interno e intensivo de cinco meses criado para ajudar a desenvolver e expandir startups ainda mais, culminando em uma apresentação e um Dia de Demonstração para a comunidade de investidores. O Morgan Stanley lançou o MSIVL, antes chamado de Laboratório de Inovação Multicultural, em 2017, a fim de abordar desigualdades no financiamento de fundadores sub-representados, que segundo nossa pesquisa equivale a mais de quatro trilhões de dólares em retornos não realizados.

O Morgan Stanley (NYSE: MS) é uma empresa líder mundial em serviços financeiros que oferece uma ampla gama de serviços bancários de investimento, títulos, gestão de patrimônio e gestão de investimentos. Com escritórios em 42 países, os funcionários da Empresa atendem clientes em todo o mundo, incluindo empresas, governos, instituições e pessoas físicas. Para mais informação sobre o Morgan Stanley, acesse www.morganstanley.com.

