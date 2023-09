Comunicado do Business Wire :Monrol

O Lu-177 n.c.a. é o radionuclídeo que forma a base da terapia com radioligantes direcionados(*), amplamente usada hoje no tratamento de câncer de próstata e tumores neuroendócrinos, e espera-se que seja usada em breve para tratar outros tipos de câncer também.

A Monrol, fabricante de produtos radiofarmacêuticos que atendem a altos padrões de qualidade em suas instalações de produção, planeja aumentar sua atual capacidade de produção de Lu-177 n.c.a. por meio da expansão das linhas de produção existentes na unidade da Monrol em Gebze na Turquia, bem como através do estabelecimento de uma nova unidade de produção no campus de Gebze. O projeto de expansão entrará em operação gradualmente e chegará a toda a sua capacidade em 2026.

A Eczacibasi Monrol Nuclear Products Co. (Monrol), uma das principais produtoras radiofarmacêuticas do mundo, decidiu investir 35 milhões de euros para aumentar sua capacidade de produção do Lutécio-177 sem adição de transportador (Lu-177 n.c.a.) em resposta à crescente demanda mundial por esse produto.

"O câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer em homens após o câncer de pulmão, e sua incidência está aumentando rapidamente ao redor do mundo. Até 2040, prevê-se 2,3 milhões de casos novos de câncer de próstata anualmente em todo o mundo. O aumento da capacidade de produção da nossa unidade em Gebze na Turquia, que estará totalmente em conformidade com os padrões de qualidade da UE e dos EUA, satisfará a crescente demanda global por Lu-177 n.c.a. De fato, visamos tornar a unidade de produção em Gebze um 'centro de excelência' para a produção de produtos teranósticos",comentou Aydin Kucuk, gerente geral da Monrol.

(*) A terapia com radioligantes direcionados é uma abordagem inovadora ao tratamento do câncer. Vários ensaios clínicos estão investigando os efeitos dessa abordagem de tratamento em vários tipos de câncer em todo o mundo.

Sobre a MonrolCom sede em Istambul, a Monrol é uma empresa de medicina nuclear que está conduzindo inovação para o desenvolvimento e fabricação de radioisótopos e radiofármacos de grau GMP. A Monrol distribui seu portfólio de produtos radiofarmacêuticos de classe mundial nos mercados globais. Por ser tanto uma Organização de Fabricação por Contrato (CMO) quanto uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contrato (CDMO), a Monrol fornece suporte de desenvolvimento inicial aos clientes, e oferece serviços totalmente integrados para empresas virtuais ágeis e enxutas, levando novos conceitos de produtos a ensaios clínicos, demonstrando provas de conceito e realizando estudos pioneiros em humanos. A Monrol está comprometida em transformar e melhorar a jornada do paciente no tratamento do câncer com seu portfólio de produtos radiofarmacêuticos distribuídos para mais de 60 países ao redor do mundo. Para saber mais, acesse www.monrol.com e LinkedIn.

Sobre o Lutécio-177 n.c.a.O Lutécio-177 sem adição de transportador é um radioisótopo de escolha para a terapia com radionuclídeos direcionados. O Lu-177 n.c.a. possibilita opções de tratamento que hoje têm o potencial de melhorar os resultados dos tratamentos para pacientes de certos tipos de câncer e poderá, em breve, oferecer melhores opções de tratamento para outros tipos de câncer, graças ao contínuo desenvolvimento clínico. As propriedades exclusivas do Lu-177 n.c.a. o tornam um radioisótopo desejável para a terapia com radionuclídeos receptores peptídicos (PRRT) para tratar certos tipos de câncer, como tumores neuroendócrinos (NET) e câncer de próstata. O arquivo mestre da droga (DMF) do Lutécio-177 sem adição de transportador da Monrol foi listado pela FDA (Administração de Medicamentos e Alimentos dos EUA).

