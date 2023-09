Comunicado do Business Wire :Exante Data

A Exante Data tem o prazer de anunciar que Michael Trounce ingressará na Exante Data como consultor para Clientes Globais. Mike conta com um currículo impressionante, incluindo a função de fundador na Trounceflow e de liderança em pesquisa na JP Morgan e Standard Chartered. Michael tem um conjunto único de habilidades especializadas que abrangem fluxos de capital, mercados emergentes e ciência de dados. Estamos muito entusiasmados de ter Mike aqui para ajudar na interação com um público global, à medida que expandimos ainda mais a nossa presença de clientes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Exante Data continuará a investir em nosso conteúdo com liderança no mercado, fortalecendo ao mesmo tempo os nossos serviços, à medida que ajudamos os investidores mais sofisticados do mundo a serem bem-sucedidos.

Sobre a Exante Data A Exante Data foi fundada em 2016 por Jens Nordvig e fornece dados proprietários e análises de classe mundial a investidores institucionais do mundo inteiro. A missão da Exante Data é oferecer melhores respostas às principais questões macro por meio de dados e análises de alto nível. A Exante Data ajuda os investidores a gerar alfa nos macromercados globais, extraindo sinais relevantes de vastos conjuntos de dados públicos e privados, com uma sobreposição de interpretação humana. Nossas ferramentas inovadoras e resultados de modelos são disponibilizados aos nossos clientes para facilitar seus próprios processos de pesquisa internos, inclusive via API. A Exante Data oferece um serviço holístico que vai desde dados e análises proprietários, pesquisas temáticas, ideias comerciais até a interação diária com nossa equipe de analistas de classe mundial. Encontre-nos em:www.exantedata.com. Twitter: @ExanteData . Substack: Money: Inside and Out

Contato Kaye Gentle [email protected]