Comunicado do Business Wire :Emergent Cold Latin America

"Esperamos concluir esta transação o mais breve possível para ampliar a nossa rede no Brasil", disse Neal Rider, CEO de Emergent Cold LatAm. "O Rio de Janeiro é um mercado importante para os nossos clientes e estamos entusiasmados por adquirir as instalações que acreditamos ser muito bem localizadas e com a melhor qualidade da região".

As instalações estão localizadas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um importante ponto de distribuição para toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. São quase 45.000 metros quadrados distribuídos em dois armazéns e um pátio exclusivo para caminhões. Além da localização ideal, o espaço permite investimentos futuros para aumentar a capacidade de armazenamento e ofertas aos clientes. O Rio é uma cidade extremamente importante para a cadeia de fornecimento de alimentos brasileira.

