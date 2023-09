Comunicado do Business Wire :Dahua Technology

Como parte dos seus esforços relativos à segurança cibernética, a Dahua recentemente lançou o documento técnico de segurança de produto 3.0, que realiza uma discussão e exploração aprofundadas da segurança de produtos de hardware. Esse documento transparente fornece um olhar abrangente sobre os sólidos recursos de segurança da Dahua e as práticas para produtos de hardware, incluindo práticas de engenharia de segurança, aplicações da tecnologia de segurança, conformidade de segurança e resposta a ocorrências de segurança. Ao compartilhar insights e as melhores práticas da indústria, a Dahua conta com os clientes, parceiros do setor, negócios comerciais e organizações públicas para acelerar a cooperação aberta e lidar com esse desafio comum, ao mesmo tempo em que cria um mundo mais confiável e seguro.

Além disso, a Dahua realiza, de forma ativa, avaliação com terceiros para entregar produtos e serviços seguros que atendem aos padrões do setor e ajudam os clientes a obedecer melhor os regulamentos relevantes. No início deste ano, as câmeras de rede da Dahua foram bem sucedidas na obtenção da certificação CC, uma norma internacional (ISO/IEC 15408) para produtos de TI.

Por ser a certificação de segurança de produto de TI mais reconhecida e perita do mundo, obter a certificação CC demonstra o compromisso inabalável da Dahua em manter o nível extremamente alto de segurança de produto dentro do setor de AIoT. Ela avalia a segurança do produto alvo em aspectos como objetivos de segurança, desenvolvimento, configuração e operação, ambiente de desenvolvimento, teste e avaliação de vulnerabilidades. Os produtos da Dahua passaram pela rigorosa avaliação da SGS Brightsight, laboratório independente de renome mundial sediado na Holanda, e verificou-se que estão em conformidade com normas internacionalmente reconhecidas de segurança, confiabilidade e proteção quanto à privacidade de informação.

A Dahua coloca constantemente a segurança cibernética à frente das suas iniciativas. A empresa implementa, de forma proativa, medidas rígidas para elevar a segurança dos seus produtos e sistemas. Para o futuro, a Dahua continuará consolidando suas capacidades técnicas para capacitar seus clientes com tecnologia inovadora que não só garante proteção de dados pessoais, como também cultiva confiança e convicção em suas soluções. A Dahua também está comprometida com melhorar a operação segura dos produtos através de responsabilidades e esforços conjuntos de fabricantes, usuários, bem como outras partes interessadas.

Para mais insights aprofundados sobre as práticas de segurança cibernética da Dahua, visite o Dahua Trust Center.

