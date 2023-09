Comunicado do Business Wire :Archblock

A Archblock, que permite o acesso aberto a oportunidades financeiras e ao comércio global, tem o prazer de anunciar o rebrading de seu portfólio de stablecoins, anteriormente conhecido como TrueCoin. O portfólio Archblock Stablecoins apresenta stablecoins lastreados em moeda fiduciária indexados à GBP, CAD e AUD. A empresa planeja introduzir uma stablecoin HKD após o estabelecimento dos requisitos de licenciamento. Além de seu portfólio de stablecoins, a Archblock Stablecoins oferece a base técnica e operacional para criar stablecoins de marca branca para terceiros. A Archblock lançou a primeira stablecoin apoiada por fiat de nível institucional, a TrueUSD ("TUSD"), em 2018 como uma prova de conceito no desenvolvimento de tokens apoiados por ativos. Desde então, o TUSD foi vendido para a Techteryx, que continua a operar o stablecoin. Em 30 de junho de 2023, a capitalização de mercado da TUSD ultrapassava US$ 3,0 bilhões. Com experiência na criação de stablecoins escalonáveis de marca branca, a Archblock está animada para continuar desenvolvendo e implementando plataformas de stablecoin personalizadas para atender às necessidades de seus parceiros. Os serviços da Archblock Stablecoins incluem a integração de clientes de nível bancário com KYC/AML auditado, desenvolvimento e manutenção de contratos inteligentes, integração bancária, listagens de câmbio para liquidez, aplicativo voltado para o usuário com marca branca para cunhagem e resgate e segurança líder do setor. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Projetada para superar as limitações dos sistemas bancários tradicionais, a Archblock está empenhado em aproveitar o potencial global da tecnologia blockchain. Inicialmente criada como uma rampa de entrada e saída segura e confiável para investidores na rede, a oferta de stablecoin da Archblock evoluiu. Agora serve como base para serviços financeiros de próxima geração, aproveitando a transparência, a imutabilidade e os processos de liquidação eficientes do blockchain. Os Stablecoins permitem transações 24 horas por dia, 7 dias por semana, reduzem o atrito e os custos associados ao sistema bancário tradicional e promovem a inclusão financeira, permitindo que os usuários realizem transações facilmente em todo o mundo.

Alex de Lorraine, CEO da Archblock, declaração, "Nosso sistema de gerenciamento de stablecoins foi projetado com foco na experiência do cliente, atendendo a empresas, usuários institucionais e usuários de varejo. Nossas stablecoins são construídas com transparência e conformidade regulatória em primeiro plano. Garantimos transparência e acesso igualitário às informações por meio de parcerias com terceiros para atestados independentes em tempo real, auditorias externas e prova de reservas. Nosso objetivo é usar sistemas financeiros habilitados para a Web3 para democratizar soluções financeiras que, historicamente, estavam disponíveis apenas para aqueles com acesso a instituições bancárias tradicionais. Seja investindo em ativos digitais on-chain ou fazendo transações com empresas que aceitam moedas digitais, nossas stablecoins oferecem uma opção mais eficiente e econômica." O portfólio Archblock Stablecoins é acessível em 12 blockchains e mais de 90 bolsas. Está disponível para todos os usuários que atendam aos requisitos de KYC/KYB.. Sobre a Archblock Stablecoins A Archblock está expandindo o acesso a oportunidades financeiras e ao comércio global com seu portfólio Archblock Stablecoins e Archblock Marketplace. A Archblock Stablecoins oferece a base técnica e operacional para criar stablecoins white-label para terceiros e opera um portfólio de stablecoins lastreadas em moeda fiduciária. Para obter mais informações sobre a Archblock Stablecoins, entre em contato com a Archblock pelo e-mail [email protected]. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

