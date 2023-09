Chefe da Comissão Europeia faz balanço de sua gestão à frente do órgão executivo da UE

Von der Leyen deixou correr as especulações sobre seu desejo de se candidatar à reeleição à frente do órgão executivo da União Europeia (UE), a nove meses das próximas eleições legislativas do bloco.

No entanto, o nome de Von der Leyen também foi mencionado em algum momento entre os possíveis substitutos do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, que deixará o cargo em outubro de 2024.

Ao mesmo tempo, promoveu a adoção do Pacto Verde europeu, um ambicioso plano para reduzir as emissões de carbono na UE até alcançar a neutralidade.

Pouco depois do fim da crise da covid, ela se deparou com o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia.

O destino de Von der Leyen poderia ser selado durante um congresso do Partido Popular Europeu (PPE, conservador), previsto para o início de 2024 na Romênia.

Em 2019, o PPE defendia a candidatura do atual eurodeputado e chefe do bloco deste partido no Parlamento Europeu, Manfred Weber, mas Von der Leyen recebeu na última hora o apoio do presidente francês, Emmanuel Macron, e venceu por apenas 9 votos.

Na Romênia, o PPE pretende definir seu programa e seu candidato ou candidata, e até lá Von der Leyen deverá se manter neutra.

"Ela será obrigada a permanecer neutra talvez até o fim de abril porque, até então, deverá poder exercer suas responsabilidades. A partir daí, poderá fazer campanha", avaliou Schwab.

Para além do equilíbrio geopolítico que deverá marcar a candidatura, também haverá neste período eleições em Eslováquia, Polônia e Países Baixos, de forma que o balanço dos votos ainda poderá mudar.

alm/ahg/zm/mvv/rpr