Caminhões e pessoas continuam presas na fronteira entre Afeganistão e Paquistão

Centenas de caminhões e viajantes continuam retidos nesta terça-feira (12) na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, quase uma semana após o encerramento da principal passagem entre os dois países, provocado por um tiroteio.

A troca de tiros entre as forças afegãs e paquistanesas ocorreu em 6 de setembro no cruzamento da fronteira em Torkham, devido a um desentendimento sobre a construção de um posto de segurança do lado afegão.

Cada lado acusou o outro de iniciar as hostilidades. Desde então, os dois governos têm discutido as condições para a reabertura da passagem, mas sem chegar a acordo.