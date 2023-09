Audiência Nacional convoca Rubiales para depor nesta sexta

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol Luis Rubiales foi convocado a depor à Justiça na próxima sexta-feira no âmbito da investigação do beijo forçado que deu na jogadora Jennifer Hermoso, após a conquista espanhola da Copa do Mundo Feminina, anunciou a Audiência Nacional nesta terça-feira (12).

Rubiales é intimado "a testemunhar como investigado na próxima sexta-feira, 15 de setembro, às 12h (7h no horário de Brasília", informa o comunicado.

A convocação chega um dia após o promotor Francisco de Jorge, da Audiência Nacional, aceitar a denúncia formulada pelo Ministério Público "pelos crimes de agressão sexual e coação" contra o agora ex-presidente da RFEF.