As chaves para entender a tentativa dos republicanos no Congresso de destituir Biden

Os membros da Câmara dos Representantes acusam o líder democrata de ter "mentido" ao povo americano sobre os polêmicos negócios de seu filho, Hunter, no exterior.

Os republicanos do Congresso dos Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (12), a abertura de uma investigação para uma possível destituição do presidente Joe Biden, mas esse resultado continua sendo muito hipotético.

Em caso de acusação, o Senado, a Câmara Alta do Congresso, julga o presidente.

Primeiramente, a Câmara dos Representantes vota, por maioria simples, os artigos que detalham as acusações contra o presidente: isso é conhecido em inglês como "impeachment", um termo já popularizado no Brasil.

A ala trumpista do Partido Republicano vem pressionando pela destituição do presidente Biden desde sua eleição.

Após obter a maioria na Câmara dos Representantes no início de janeiro, os republicanos iniciaram uma série de investigações parlamentares sobre o círculo íntimo do líder democrata.

Esses legisladores afirmam ter "identificado acusações graves e críveis sobre o comportamento do presidente Biden", o que agora constitui a razão para abrir essa investigação de impeachment, disse o líder Kevin McCarthy.

McCarthy, presidente da Câmara dos Representantes, teve que fazer muitos compromissos com a ala trumpista de seu partido para chegar ao poder em janeiro.

No entanto, ele corria o risco de "ser substituído como presidente da Câmara" se não aprovasse essa investigação, que vinha sendo pedida há muito tempo, explicou o analista político Larry Sabato à AFP.

Os democratas, por sua vez, acusam que esse procedimento está sendo realizado por motivos políticos, quando falta pouco mais de um ano para as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Os republicanos transformaram a Câmara dos Representantes em uma "filial" da campanha de Trump, disse a equipe do presidente Biden, candidato à reeleição.

O democrata pode enfrentar novamente seu rival republicano Trump - que responde a quatro acusações nos últimos meses, mas é o favorito nas primárias republicanas - nas eleições de novembro de 2024.

"Acredito que isso pode ser contraproducente para os republicanos", prevê Sabato, que acredita que há "poucas ou nenhuma prova" para defender uma investigação.

No entanto, a imagem de integridade que Biden tentou construir pode ser prejudicada por audiências televisionadas sobre os assuntos de seu filho Hunter.

Do ponto de vista legislativo, esse procedimento poderia esticar ainda mais as relações entre os dois partidos no Congresso.

Os democratas e republicanos devem encontrar a todo custo um acordo sobre o plano orçamentário: os legisladores do Congresso têm até 30 de setembro para aprovar um novo orçamento para o governo federal; caso contrário, correm o risco de ficar sem dinheiro público.

