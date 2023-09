Apple apresenta novo iPhone com entrada USB-C, atendendo exigência da UE

A Apple apresentou o novo iPhone nesta terça-feira (12), com as conexões de recarga Lightning substituídas nos modelos mais novos por um carregador universal, após uma queda de braço com a União Europeia.

"A USB-C se tornou um padrão aceito universalmente. Por isso, estamos trazendo a USB-C para o iPhone 15", disse Kaiann Drance, vice-presidente de marketing do iPhone, durante o evento de lançamento da Apple.