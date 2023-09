Alemanha quebra sequência negativa e vence França em amistoso

Depois da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, a Alemanha, que vai sediar a Eurocopa de 2024, teve quatro derrotas e um empate em cinco amistosos, o último deles uma goleada sofrida para o Japão por 4 a 1, no sábado, que custou o cargo de Flick.

Völler, diretor esportivo da Federação Alemã de Futebol (DFB), assumiu a equipe para o duelo com os franceses dois dias depois da demissão de Hansi Flick.

Com Thomas Müller desencantando e Rudi Völler como técnico interino, a Alemanha quebrou uma sequência negativa de cinco jogos sem vencer e bateu a França por 2 a 1 em amistoso disputado nesta terça-feira (12), em Dortmund.

Müller, que não era convocado desde o Mundial do Catar, voltou ao time e chegou a 45 gols em 123 jogos pela 'Mannschaft'.

Ele abriu o placar logo aos quatro minutos, batendo firme dentro da área após boa jogada pela esquerda de Serge Gnabry e Benjamin Henrichs.

"É um prazer ganhar da França, mas não devemos superestimar este jogo. Temos um longo caminho pela frente. Mas foi um pequeno momento de alívio emocional", analisou o atacante.

A França, com Kylian Mbappé no banco, pouco incomodou nos primeiros 15 minutos, mas a Alemanha diminuiu o ritmo e os vice-campeões mundiais foram entrando pouco a pouco no jogo.

A primeira chance francesa só veio aos 30 minutos, com um chute por cima do gol de Randal Kolo Muani.

O time do técnico Didier Deschamps, sem grandes preocupações e com a vaga na Euro do ano que vem encaminhada, acabou sofrendo sua primeira derrota em 2023.