Völler vai comandar Alemanha contra França e descarta permanecer no cargo

Nomeado como técnico interino para substituir Hansi Flick, Rudi Völler afirmou, nesta segunda-feira (11), que o amistoso contra a França na terça será seu "único" jogo à frente da seleção, afastando os rumores sobre sua continuidade no cargo.

"Para mim, amanhã será um caso único. É uma obrigação e, na situação atual, espero ajudar", explicou Völler em entrevista coletiva.

"É importante encontrarmos um treinador que se comprometa com o trabalho de corpo e alma. Meu objetivo será sempre, seja quem for, ajudar da mesma forma que fiz com Hansi Flick, mas com resultados melhores", acrescentou o ex-atacante, que é diretor esportivo da Federação Alemã de Futebol (DFB) desde 1º de fevereiro.