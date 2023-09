UE colocar a paz na ordem do dia é um avanço importante, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, destacou que a condenação da guerra da Ucrânia pelos países da União Europeia que participaram da Cúpula do G20 na Índia, no fim de semana, foi um dos destaques positivos do encontro. "Conseguir com que toda a União Europeia assinasse um documento colocando a paz na ordem do dia é um avanço considerado importante", disse Lula nesta segunda-feira, 11, durante entrevista coletiva em Nova Délhi, antes de retornar ao Brasil.

Ele reiterou que a solução para a guerra é "tentar trabalhar pela paz". "Acho que todo mundo está pegando consciência que essa guerra está cansando a humanidade, já está cansando as pessoas, muito mais os refugiados ucranianos, russos, pessoas que a gente não vai conseguir trazer de volta", afirmou.

O texto final do G20, divulgado no sábado, 9, não condena a Rússia pela invasão da Ucrânia, mas se opõe ao "uso de força contra a integridade territorial, a soberania e a integridade de qualquer Estado".