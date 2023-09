Três relatos da falência do Lehman Brothers

Após um estágio no verão de 2007 e um treinamento no Lehman Brothers, o jovem italiano ingressou na filial da instituição em Londres em julho de 2008.

Ele trabalhou até meados de 2010 para o fundo de investimentos do Lehman, adquirido por alguns dos diretores. Depois seguiu para o Goldman Sachs, onde continua até hoje. "Fiz o melhor que pude em uma situação tão triste. As opções eram muito limitadas", explica.

Ele acredita que teve "sorte" porque trabalhava no 'private equity', departamento de gestão de investimentos de terceiros. "Pudemos continuar e evitar as demissões" que afetaram outros funcionários, lembra.

A última crise bancária, a da primavera de 2023, com a quebra de vários bancos regionais americanos e a recuperação do Credit Suisse "foi muito diferente" de 2008, considera.

William Dudley não mudou sua agenda no último fim de semana da existência do Lehman Brothers: deu uma palestra na Universidade de Princeton e depois comparecei ao casamento de uma amiga, na qual havia muitas pessoas do mercado financeiro. Neste contexto, "nada poderia ser cancelado porque muitas pessoas ficariam nervosas".

Porém, naquela manhã, desde cedo em seu escritório, a missão era encontrar um plano B para salvar o Lehman.

"Na realidade, a história havia começado muito antes para mim, já que Dick Fuld (presidente do Lehman de 1994 a 2008, ndlr) ocupava uma cadeira no conselho de administração" do Fed em Nova York.

"Tive muito contato com ele. Me preocupava que negasse os riscos para a economia, para o sistema financeiro geral e o Lehman Brothers em particular", conta Dudley.

"Tanto é que enviei um relatório no verão de 2008 ao conselho de governadores (...) sugerindo que tomássemos medidas preventivas (...). Fui recebido com um silêncio ensurdecedor", lembra.

Em 15 de setembro, o Lehman anunciou a falência.

"O mais curioso é que a reação inicial não foi tão ruim", disse. Porém, depois houve uma reação de "contágio" e um "tumulto enorme" provocado pelas pessoas que queriam recuperar seus fundos.

O Lehman deveria ter sido salvo? "Atrás do Lehman havia outros (grupos) com dificuldades como o AIG", recorda.

Se pudesse voltar atrás, aconselharia a si mesmo a "insistir mais" com os ministros. "Mas acho que já era tarde demais. Havia muitas empresas com muitos problemas", reconhece.

"Conhecíamos as causas das dificuldades destas empresas", afirmou.

"Eu estava na sede do Lehman naquela manhã de segunda-feira, quando o inferno começou", disse Budde, que recorda a "tristeza" e o "choque".

No início da tarde, "vi o presidente do Lehman fugir pela porta dos fundos e partir com seu motorista particular em sua limusine preta Mercedes. Fiz uma foto. É uma lembrança para mim".

Ele passou a tarde falando com seus antigos colegas, pois estava em ano sabático após sua demissão em fevereiro de 2006.

"Vi muitas coisas que mostraram que estes homens não eram de confiança. A quebra do Lehman de certa forma me confirmou", explica o ex-vice-presidente e diretor-adjunto do departamento jurídico do Lehman Brothers.

Ele critica os diretores que operavam na sombra para ganhar o máximo de dinheiro. Uma mudança de regulamentação em 2008 não serviu para nada. "Na verdade, se escondiam mais do que antes", afirma Budde. Era "escandaloso", acrescenta. "Foi então que decidi denunciar".

Entre abril e setembro, enviou cinco e-mails às autoridades americanas, com cópias ao conselho de administração e o departamento jurídico do Lehman. Porém, "ninguém me contatou".

"Estou orgulhoso de como agi. Fiz o que devia", relembra. Se pudesse dar um conselho ao Oliver de 2008, seria para "ser menos ingênuo" com as autoridades.

Segundo ele, o banco poderia ter sido salvo se tivesse sido comprado por alguma instituição, como o Barclays, mas "o preço é mais alto" depois de uma falência, afirma.

