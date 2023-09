Sobe para seis número de mortos em confrontos em acampamento palestino no Líbano

Pelo menos seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em confrontos em um acampamento de refugiados palestinos no sul do Líbano, de acordo com um novo balanço anunciado pelos serviços de socorro nesta segunda-feira (11), quinto dia de combates.

Desde a quinta-feira à noite, grupos islâmicos e combatentes do Fatah, principal organização palestina, se enfrentam no acampamento de Ain al-Helweh, nos arredores da cidade costeira de Sidon.

O número de vítimas chegou a pelo menos "seis mortos, um deles na segunda-feira, e mais de 60 feridos", disse Imad Hallak, da seção libanesa do Crescente Vermelho Palestino.