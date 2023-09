Reino Unido evita classificar China como ameaça após alegações de espionagem

O governo britânico hesitou em chamar a China de ameaça para o Reino Unido, seguindo a revelação de que um pesquisador no Parlamento foi preso no início do ano devido a suspeita de estar espiando para Pequim.

Em resposta, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que "a atividade de espionagem chinesa no Reino Unido é inexistente. Instamos o lado britânico a parar de espalhar informações falsas e a parar com a sua manipulação política anti-China e a sua difamação maliciosa."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A prisão pela suposta espionagem perturbou os esforços do governo britânico para aliviar as tensões com Pequim. A secretária para Negócios e Comércio do Reino Unido, Kemi Badenoch, disse que o Reino Unido deveria evitar chamar a China de "inimiga" ou usar linguagem que pudesse "aumentar" as tensões.