Petróleo fecha em ligeira baixa em busca de novo impulso

Os preços do petróleo fecharam ligeiramente em baixa nesta segunda-feira (11), consolidando o movimento de alta dos últimos dias, em um mercado em busca de um novo impulso.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em novembro fechou praticamente estável (-0,01%) a US$ 90,64, enquanto o barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) para outubro perdeu 0,25% a US$ 87,29 em Nova York.

"Chegamos à metade do mês e estamos tentando determinar quais quantidades (de petróleo) sairão da Rússia e da Arábia Saudita", que anunciaram cortes na produção, resumiu John Kilduff, da Again Capital.