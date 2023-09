O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recuou em seu compromisso de não deter o presidente da Rússia, Vladimir Putin, caso ele decida participar na próxima reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro e afirmou que a decisão corresponde à Justiça.

=== MARROCOS TERREMOTO ===

TAKA NYAQOUB:

Marrocos luta para encontrar sobreviventes do terremoto

As equipes de emergência marroquinas, com o apoio de socorristas estrangeiros, prosseguiam nesta segunda-feira (11) com os esforços para encontrar sobreviventes e ajudar as pessoas que tiveram suas casas destruídas pelo terremoto que deixou quase 2.500 mortos.

TIKHT:

A vida acabou em Tikht, um povoado marroquino arrasado pelo terremoto

Omar Ait Mbarek falava por telefone com a noiva, quando a terra começou a tremer no povoado marroquino de Tikht. Ele ouviu objetos caíram no chão e, de repente, a linha foi cortada. Nesse instante, soube que a havia perdido para sempre.

(Marrocos terremoto)

MARRAKECH:

Centro histórico de Marrakech, devastado pelo terremoto

"Está sólido!". Fatima Sanusi, de 68 anos, toca as paredes da sua casa com as mãos, aliviada por ter resistido ao terremoto devastador que destruiu dezenas de outros imóveis no centro histórico de Marrakech.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SANTIAGO:

Tortura, desaparecimento e exílio: as feridas abertas pela ditadura chilena

No porão do palácio presidencial, no coração de Santiago, Patricia Herrera foi detida e torturada antes de ser forçada ao exílio. Eram as primeiras semanas de uma ditadura que também matou e deixou milhares de desaparecidos.

(Chile história política)

-- EUROPA

YEREVAN:

Armênia e EUA iniciam exercícios militares

Armênia e Estados Unidos começaram nesta segunda-feira (11) exercícios militares conjuntos perto da capital armênia Yerevan, segundo um porta-voz do Exército americano. A organização destes exercícios marca a distância tomada por este pequeno país do Cáucaso em relação à Rússia, seu aliado tradicional.

-- ÁSIA

HANÓI:

Biden conclui visita ao Vietnã com reuniões e homenagens

A visita "histórica" do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Hanói terminou nesta segunda-feira (11) com reuniões empresariais, advertências ao governo da China e uma homenagem a um herói americano da guerra do Vietnã.

XINJIANG:

Policiais ordenam que jornalistas deixem as proximidades de uma prisão em Xinjiang. Embora os métodos de encarceramento tenham evoluído, muitos muçulmanos uigures ainda estão detidos nesta região do noroeste da China.

PEQUIM:

Hacking, novas tecnologias e informantes: como a China monitora o Ocidente

A prisão no Reino Unido, neste fim de semana, de um homem acusado de espionagem em nome de Pequim, alimenta as preocupações dos países ocidentais sobre as operações dos serviços de inteligência chineses.

-- ORIENTE MÉDIO

RIAD:

Delegação israelense faz primeira visita pública à Arábia Saudita

Uma delegação israelense participou nesta segunda-feira (11) em Riad de uma reunião da Unesco, na primeira visita pública oficial deste tipo à Arábia Saudita, o momento em que se especula sobre uma possível normalização das relações entre os dois países.

-- OCEANIA

SYDNEY:

Apoio ao referendo sobre direitos indígenas cai na Austrália

O histórico referendo sobre os direitos dos indígenas na Austrália está perdendo apoio, segundo pesquisas recentes que mostram que uma minoria da população é a favor da votação de outubro.

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE reduz expectativa de crescimento para 2023 e prevê Alemanha em recessão

A Comissão Europeia reduziu nesta segunda-feira (11) a previsão de crescimento do PIB para todo o bloco em 2023 e projetou que a Alemanha, maior economia da região, terminará o ano em recessão.

NOVA YORK:

Três relatos da falência do Lehman Brothers

O banco americano Lehman Brothers anunciou falência em setembro de 2008, praticamente da noite para o dia. A quebra foi uma surpresa para um analista iniciante, temida por um diretor do Fed e alertada por um advogado que não foi ouvido. Seguem seus depoimentos.

(EUA falência economia empresas Lehman bancos)

PARIS:

Do Lehman Brothers ao Credit Suisse, 15 anos de mudanças no setor financeiro

Entre o colapso do Lehman Brothers em 2008 e o resgate do Credit Suisse este ano, o setor financeiro mudou consideravelmente nos últimos 15 anos, marcado por uma onda de aquisições e por uma regulamentação maior.

=== ESPORTE ===

