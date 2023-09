ONU pede investigação sobre devastadora explosão no porto de Beirute

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos se posicionou nesta segunda-feira (11) a favor de uma investigação internacional sobre a gigantesca explosão no porto de Beirute, em agosto de 2020, e lamentou que "nenhuma responsabilidade tenha sido estabelecida".

"No Líbano, três anos depois da explosão em Beirute que deixou mais de 200 mortos e 7.000 feridos, entre eles mais de mil crianças, nenhuma responsabilidade foi estabelecida", criticou o alto comissário Volker Türk, no Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, Suíça.

"Pelo contrário, surgiram inúmeras dúvidas sobre as interferências na investigação, em um contexto de crise econômica e social e de fragilidade governamental. Talvez tenha chegado o momento de uma missão internacional estabelecer os fatos e examinar as violações dos direitos humanos relacionadas com essa tragédia", acrescentou.