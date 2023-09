Número de mortos no terremoto do Marrocos se aproxima de 2.500

O balanço provisório do terremoto que atingiu o sudoeste da cidade turística de Marrakech, no Marrocos, subiu para 2.497 mortos, anunciou nesta segunda-feira (11) o ministério do Interior.

O balanço anterior, divulgado no domingo, citava 2.122 mortos. Em um comunicado, o ministério do Interior anunciou que a tragédia deixou 2.497 vítimas fatais e 2.476 feridos.

