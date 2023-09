No aniversário do 11 de Setembro, Biden pede 'união nacional' para garantir segurança

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu "união nacional" para buscar a segurança do país nesta segunda-feira, no aniversário do ataque terrorista ocorrido em 11 de setembro de 2001. Ele falou em uma base militar em Anchorage, Alasca, no caminho de volta a Washington após uma viagem à Índia e ao Vietnã.

Em seu discurso, Biden mencionou que a viagem diplomática que realizou é "uma parte essencial para garantir que os Estados Unidos sejam apoiados pelos mais amplos aliados e parceiros que garantirão a segurança americana, para construir um mundo mais seguro".