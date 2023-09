Marrocos luta para encontrar sobreviventes do terremoto

As equipes de emergência marroquinas, com o apoio de socorristas estrangeiros, prosseguiam nesta segunda-feira (11) com os esforços para encontrar sobreviventes e ajudar as pessoas que tiveram suas casas destruídas pelo terremoto que deixou quase 2.500 mortos.

O terremoto, o mais grave no reino em mais de seis décadas, destruiu várias localidades na sexta-feira (8) à noite na região que fica ao sudoeste da cidade turística de Marrakech (centro) e provocou 2.497 mortes, além de ter deixado 2.476 feridos, segundo o balanço atualizado divulgado nesta segunda-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governo do Marrocos anunciou no domingo à noite que aceitou as ofertas de envio de equipes de busca e resgate da Espanha, Reino Unido, Catar e Emirados Árabes Unidos.