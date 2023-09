Marrocos corre contra o tempo para encontrar sobreviventes do terremoto

As equipes de emergência marroquinas, com o apoio de socorristas estrangeiros, prosseguiam nesta segunda-feira (11) com os esforços para encontrar sobreviventes e ajudar as pessoas que tiveram suas casas destruídas pelo terremoto que deixou quase 2.900 mortos. O terremoto, o mais grave no reino em mais de seis décadas, destruiu várias localidades na sexta-feira (8) à noite na região que fica ao sudoeste da cidade turística de Marrakech (centro). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme o balanço atualizado pelo Ministério do Interior nesta segunda-feira à noite, o terremoto deixou ao menos 2.862 mortos e 2.562 feridos.

O governo do Marrocos anunciou no domingo à noite que aceitou as ofertas de envio de equipes de busca e resgate da Espanha, Reino Unido, Catar e Emirados Árabes Unidos. Equipes de emergência espanholas estavam presentes em duas localidades afetadas pelo tremor ao sul de Marrakech, Talat Nyaqoub e Amizmiz. Em Talat Nyaqoub, foram mobilizadas 12 ambulâncias, além de dezenas de veículos 4x4 do Exército e da Gendarmeria. Cerca de 100 socorristas marroquinos receberam orientações antes do início das operações de busca. Não muito longe, uma equipe de 30 bombeiros espanhóis, um médico, uma enfermeira e dois técnicos se coordenavam com as autoridades marroquinas para iniciar os trabalhos. Vários países, incluindo França, Estados Unidos e Israel, também ofereceram ajuda ao reino do norte da África. "A grande dificuldade está nas áreas remotas e de difícil acesso, como aqui, mas os feridos são transportados de helicóptero", declarou a comandante da equipe espanhola de bombeiros, Annika Coll.

"É difícil dizer se as probabilidades de encontrar sobreviventes diminuíram porque, na Turquia (onde aconteceu um terremoto violento em fevereiro) por exemplo, conseguimos encontrar uma mulher viva após seis dias e meio. Sempre há esperança", acrescentou. "Também é importante encontrar os corpos, porque as famílias precisam saber e cumprir o luto", acrescentou. Quase 70 km mais ao norte, outra equipe de 48 agentes da Unidade Militar de Emergências (UME) estabeleceu acampamento na entrada da pequena localidade de Amizmiz.

"Esperamos uma reunião com a Defesa Civil marroquina para determinar exatamente onde podemos agir", disse Albert Vásquez, da UME. A equipe tem quatro cães farejadores e utiliza pequenas câmeras para entrar nas pequenas cavidades entre os escombros. Também usa aparelhos para detectar presença humana. "Minha mãe morreu. Sua casa ficou destruída. Minha casa em Amizmiz não é segura, e tenho que dormir na rua, em barracas de campanha, com meus dois filhos, de 6 anos e de apenas quatro meses", lamenta Hafid Ait Lahcen, de 32 anos.