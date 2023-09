Lanterna do Campeonato Francês, Lyon anuncia saída do técnico Laurent Blanc

Laurent Blanc não é mais técnico do Lyon, após chegar a um acordo nesta segunda-feira (11) com o clube, que ocupa a lanterna do Campeonato Francês.

"Lyon e Laurent Blanc decidiram, em comum acordo, terminar sua colaboração a partir deste dia", escreveu o clube em um comunicado, no qual agradeceu ao treinador e sua comissão técnica por seu "envolvimento e profissionalismo".

Os nomes de Gennaro Gattuso (ex-técnico do Valencia), Habib Beye (Red Star) e Olivier Glasner (ex-Eintracht Frankfurt) são os mais cotados para substituir Blanc.