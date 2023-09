Justiça espanhola abre investigação contra Rubiales por beijo em Jenni Hermoso

A Audiência Nacional da Espanha, principal instância penal do país, abriu nesta segunda-feira (11) uma investigação contra Luis Rubiales, que renunciou à presidência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), por ter beijado a jogadora Jenni Hermoso após a final da Copa do Mundo feminina.

O juiz Francisco de Jorge acatou a denúncia do Ministério Público espanhol pelos "supostos crimes de agressão sexual e de coação", informou o tribunal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De Jorge pediu aos meios de comunicação que forneçam imagens de diferentes ângulos do beijo de Rubiales em Hermoso, assim como da comemoração das jogadoras no vestiário e no ônibus da delegação da seleção espanhola após a vitória no Mundial.