Hacker do 'Football Leaks' é condenado por pirataria e extorsão

O hacker português Rui Pinto, autor das revelações do 'Football Leaks', o vazamento de informações que mostrou o lado obscuro dos negócios no mundo do futebol, foi condenado a quatro anos de prisão nesta segunda-feira (11), em Lisboa, por oito crimes informáticos e tentativa de extorsão contra o fundo de investimentos Doyen Sports.

"No essencial, os fatos descritos [pela acusação] foram considerados como provas", declarou a juíza Margarida Alves em um tribunal na capital portuguesa, que também condenou Rui Pinto a pagar 22 mil euros (R$ 116 mil na cotação atual) para indenizar suas vítimas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O hacker era acusado de 89 crimes informáticos e foi condenado por cinco de "acesso ilegítimo" a sistemas e três de "violação de correspondência (e-mail) agravada", diz a sentença.