Funcionário do Parlamento britânico nega ser 'espião chinês'

Um homem suspeito de espionar no Parlamento Britânico para a China negou as acusações, nesta segunda-feira (11), e disse ser "completamente inocente".

A polícia do Reino Unido anunciou, no sábado, a detenção por espionagem, em março, de um homem entre 20 e 30 anos em sua casa em Edimburgo, na Escócia. As autoridades não revelaram seu nome, nem deram detalhes sobre suas atividades.

Segundo o jornal The Times, o jovem atuava dentro do próprio Parlamento, aproximando-se dos conservadores no poder.