EUA: encontro com líder norte-coreano mostra que Putin 'suplica por ajuda'

Os Estados Unidos disseram, nesta segunda-feira (11), que o presidente russo, Vladimir Putin, está desesperado com o conflito na Ucrânia, por sua reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e renovaram suas advertências de que qualquer acordo de armas pode desencadear sanções americanas.

"Ao ter que viajar por seu próprio país para se encontrar com um pária internacional e pedir-lhe ajuda em uma guerra que esperava vencer no primeiro mês, eu descreveria como uma súplica por ajuda", disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

A declaração chega pouco depois que o Kremlin e a agência norte-coreana de notícias KCNA anunciaram, nesta segunda, que Kim visitaria a Rússia "nos próximos dias" para se reunir com o mandatário russo.