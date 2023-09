Comunicado do Business Wire :Lazard Ltd

"Sir Stephen oferece aos nossos clientes uma vasta experiência em segurança energética, serviços financeiros e relações comerciais europeias. Seu amplo conhecimento estratégico e visão geopolítica ajudarão os nossos clientes a avaliar as implicações econômicas e de mercado cruciais das questões comerciais e políticas em rápida mudança no mundo todo", afirmou Cyrus Kapadia, CEO da Consultoria Financeira no Reino Unido da Lazard.

Sir Stephen Lovegrove foi conselheiro de Segurança Nacional do governo do Reino Unido, supervisionando as capacidades de segurança, defesa e inteligência do Reino Unido em nome do primeiro-ministro de março de 2021 a setembro de 2022, tendo sido antes secretário permanente do Ministério da Defesa de 2016 a 2021. Ele ocupou vários cargos seniores em Whitehall, incluindo secretário permanente do Departamento de Energia e Mudanças Climáticas, onde supervisionou a introdução do regime de contrato por diferença do Reino Unido para o financiamento de energias renováveis, e chefe do Executivo de Acionistas do governo (agora Investimentos do governo do Reino Unido). Durante sete anos, Sir Stephen Lovegrove foi representante do governo no Conselho do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Londres. Ele ingressou no serviço público em 2004, após uma carreira no setor bancário de investimento no Morgan Grenfell e no Deutsche Bank.

Sir Stephen Lovegrove atualmente é "Distinguished Visiting Fellow" na Universidade de Columbia, onde se concentra na interface entre energia e segurança nacional, e é diretor não executivo no Conselho de Administração da empresa imobiliária Grosvenor Ltd.

