Comunicado do Business Wire :I Squared Capital

A Energuate é a maior empresa privada de distribuição de energia na América Central, servindo cerca de 12 milhões de usuários beneficiários em mais de 100 mil quilômetros quadrados. A empresa desempenha um papel fundamental na prestação de apoio ao Programa de Eletrificação Rural do Governo da Guatemala, que foca em eletrificação eficiente para comunidades com poucos recursos nas áreas rurais do país. A empresa também engajou no desenvolvimento do sistema de transmissão da Guatemala por meio de um plano de investimento abrangente realizado por sua subsidiária de transmissão de energia.

"Estamos contentes de termos apoiado o crescimento da Energuate para ser uma empresa mais eficiente", afirmou Gautam Bhandari, sócio-gerente e diretor de investimentos da I Squared Capital. "Na parceria com a Inkia Energy, executamos uma estratégia de criação de valor informada com base na expertise e experiência de todo o nosso portfólio de energia, o que gerou crescimento significativo em todo o negócio. Estamos confiantes que a Energuate está bem posicionada para crescimento contínuo".

Os termos financeiros da transação não foram divulgados. A Gibson, Dunn & Crutcher LLP atuou como consultora jurídica, e a Citigroup Global Markets Inc., como consultora financeira para a Inkia Energy e I Squared Capital. A Threelands Energy Ltd foi representada pela Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP como sua consultora jurídica principal e pela Inverlink como sua consultora financeira.

Sobre a I Squared Capital

A I Squared Capital é uma gestora global independente de investimentos em infraestruturas com mais de US$ 37 bilhões em ativos sob gestão, com foco em investimentos na América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. Com sede em Miami, a empresa conta com mais de 215 profissionais em seus escritórios em Hong Kong, Londres, Nova Delhi, Singapura, Taipei e Sydney. A I Squared Capital investe em um portfólio diverso composto de 72 empresas em 59 países com mais de 27 mil funcionários nos setores de serviços públicos, energia, infraestrutura digital, transporte, infraestrutura ambiental e infraestrutura social, fornecendo serviços essenciais para milhões de pessoas ao redor do mundo.

Sobre a Inkia Energy

A Nautilus Energy Holdings and Partners LLC (comercialmente conhecida como Inkia Energy) é uma empresa internacional focada no setor de energia elétrica, especificamente na geração e distribuição. A Inkia está localizada na América Latina, com operações na Argentina, Peru, Chile, Bolívia e Guatemala, totalizando mais de 3,4 gigawatts de capacidade de instalação e mais de 2,3 milhões de clientes atendidos por meio do seu negócio de distribuição. A Inkia se concentra nos mercados latino-americanos que têm maiores taxas de crescimento de produto interno bruto, bem como menores níveis base de consumo de energia geral e per capita comparados com mercados desenvolvidos.