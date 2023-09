Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

A Bacardi Limited, maior empresa privada internacional de bebidas destiladas do mundo, anunciou hoje o desfecho de uma transação que faz dela a única proprietária da ILEGAL Mezcal®, marca líder em mezcal artesanal super premium. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230911725614/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Bacardi Acquires ILEGAL Mezcal, a Leading Artisanal Mezcal Brand in the U.S. (Photo: Business Wire)

A operação culmina uma parceria de sucesso entre a Bacardi e a ILEGAL, que data de 2015. A categoria de mezcal super premium está crescendo em ritmo acelerado e deve avançar a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 16% nos próximos cinco anos, de acordo com a IWSR. Entre agora e 2027, espera-se que a categoria de agave - que inclui tanto mezcal como tequila - seja a sexta maior a nível mundial. Recentemente, ela ultrapassou o uísque estadunidense, tornando-se a segunda maior categoria (em valor) dos EUA. Com 86% da participação no mercado internacional, os Estados Unidos dominam a categoria de mezcal super premium. (Fonte: 2022 IWSR) "Acreditamos que a ILEGAL tem as credenciais para liderar a categoria de mezcal super premium em nível mundial. A ILEGAL complementa perfeitamente o nosso portfólio e incluí-la no nosso negócio prepara a marca para um crescimento ainda maior, à medida que o mezcal cativa cada vez mais consumidores", afirmou Barry Kabalkin, vice-presidente da Bacardi Limited. "Bacardi e ILEGAL têm um compromisso comum com as comunidades, a qualidade e a sustentabilidade ambiental, que construiremos em conjunto à medida que buscamos investir no longo prazo. Como uma empresa familiar há sete gerações, estamos sempre pensando no futuro, a fim de manter o legado que é a Bacardi", comentou Mahesh Madhavan, CEO da Bacardi Limited. A ILEGAL, reconhecida mundialmente pela sua marca de estilo de vida, também se orgulha de ser uma empresa responsável e sustentável. Ela trabalha com maestros mezcaleros de quarta geração em Santiago Matatlán, Oaxaca (México). O ILEGAL Mezcal é destilado duas vezes em pequenos lotes, usando 100% agave piteira-do-Caribe. A bebida é 100% natural e não utiliza corantes, leveduras, sabores ou aditivos artificiais. Ela está certificada como mezcal artesanal pelo Consejo Regulador del Mezcal (CRM). John Rexer criou a ILEGAL em 2006, após anos trabalhando com pequenos destiladores em Oaxaca elaborando mezcal para seu bar na Guatemala. O objetivo de John tem sido produzir o melhor mezcal artesanal para o mercado internacional. Ele trabalhou em estreita colaboração com os destiladores de Oaxaca para criar empregos sustentáveis e ser uma força positiva na proteção do meio ambiente e na preservação da cultura local. John continuará guiando a visão da marca.

"Estamos entusiasmados com a próxima etapa da jornada", disse John Rexer. "O sucesso da ILEGAL vai além de ver mais garrafas nas prateleiras, trata-se de desenvolver um negócio da maneira certa. Sempre estaremos comprometidos com a produção artesanal, com a comunidade de Oaxaca e com os nossos valores fundamentais. Fazer parte da Bacardi levará a ILEGAL a um público maior, ao mesmo tempo em que manteremos nosso compromisso com a sustentabilidade e com o crescimento responsável do negócio." O ILEGAL Mezcal está disponível nas versões Joven (um sabor encorpado de agave com um leve toque de fumaça), Reposado (envelhecido seis meses em carvalho estadunidense meio carbonizado) e Añejo (envelhecido a gosto por 13 meses em uma combinação de barricas novas e usadas de carvalho estadunidense meio carbonizado). Os termos da transação não foram divulgados.

Sobre a Bacardi Limited A Bacardi Limited, maior empresa privada internacional de bebidas destiladas do mundo, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos reconhecidos internacionalmente. O portfólio de marcas da Bacardi Limited abrange mais de 200 marcas e rótulos, entre eles: rum BACARDÍ®, vodka GREY GOOSE®, tequila PATRÓN®, uísque escocês misturado DEWAR'S®, gin BOMBAY SAPPHIRE®, vermute MARTINI® e vinhos espumantes, tequila CAZADORES® 100% de agave azul e outras marcas líderes e emergentes, incluindo o uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e a vodka ERISTOFF®. Fundada há mais de 161 anos em Santiago de Cuba, a empresa familiar Bacardi Limited emprega atualmente cerca de 9 mil pessoas, opera instalações de produção em 10 países e vende suas marcas em mais de 160 mercados. A Bacardi Limited refere-se ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga a gente no LinkedIn ou Instagram. Sobre a ILEGAL Mezcal