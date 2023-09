Colômbia atingiu novo recorde de cultivo de drogas e produção de cocaína em 2022

A Colômbia, o maior produtor mundial de cocaína, aumentou as colheitas de folhas de coca em quase 13% em 2022, atingindo um recorde de 230.000 hectares, de acordo com um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (Undoc) publicado nesta segunda-feira (11).

Até o ano passado, o país tinha 204 mil hectares de plantações de coca, 43% a mais que em 2021. Junto com as plantações, cresceu a fabricação de drogas que saem da Colômbia, principalmente para Estados Unidos e Europa. De 1.400 toneladas de cocaína, o país passou a produzir 1.738 toneladas.