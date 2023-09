China condena espião americano por fazer chantagem sexual

Um cidadão americano condenado na China em maio por espionagem teria planejado chantagens sexuais contra autoridades do país comunista para forçá-las a colaborar com Washington, informou o Ministério da Segurança do Estado nesta segunda-feira (11).

Nascido em Hong Kong, mas com nacionalidade americana, Shing-wan Leung, de 78 anos, foi condenado em maio à prisão perpétua, uma pena incomum para cidadãos estrangeiros na China.

Este ministério chinês, um dos principais órgãos de Inteligência do país, explicou nesta segunda que o homem foi recrutado pelos Estados Unidos na década de 1980 e tinha "uma carreira de 30 anos em espionagem".