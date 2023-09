Chile recorda os 50 anos do golpe de Pinochet sem curar suas feridas

No domingo (10), organizações civis e familiares de vítimas da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990) realizaram uma manifestação pacífica que foi marcada por um grupo de homens encapuzados que vandalizaram o exterior do palácio presidencial de La Moneda e os mausoléus do cemitério principal de Santiago.

O presidente do Chile, o esquerdista Gabriel Boric, lidera uma série de eventos para recordar os 50 anos do golpe de Estado que derrubou o governo de Salvador Allende em 11 de setembro de 1973, data que ainda divide os chilenos.

Segundo a pesquisa Criteria, 49% consideram que "relembrar o golpe é irrelevante para pessoas como eles", enquanto 48% dizem que "nos deixa presos ao passado e afeta a convivência futura". No entanto, 41% acreditam que "é preciso fechar as feridas".

Esta data, de grande repercussão internacional, não desperta grande interesse em uma sociedade preocupada, sobretudo, com a economia e com a falta de segurança. Meio século depois do golpe militar, o Chile ainda está dividido entre os que defendem e os que repudiam a ditadura.

A ex-presidente Michelle Bachelet (2006-2010 e 2014-2018) pediu à oposição de direita uma visão mais ampla, em meio à tensão que caracterizou o 50º aniversário do golpe de Estado no Chile.

"Como país, precisamos continuar refletindo e aprendendo com as lições do passado, porque teme-se que, quando há um grau significativo de polarização - como já disse, a política está um pouco tóxica -, o risco de um olhar breve e mesquinho não nos faz bem", disse Bachelet, que foi torturada durante a ditadura e é filha de um general da Força Aérea que morreu depois de também ter sido torturado.

Os eventos desta segunda-feira contam com a presença dos presidentes do México, Andrés López Obrador; da Colômbia, Gustavo Petro; da Bolívia, Luis Arce, e do Uruguai, Luis Lacalle Pou. Também comparecem ex-presidentes, como o uruguaio José "Pepe" Mujica, o colombiano Juan Manuel Santos, além do ex-chefe do governo espanhol Felipe González e da presidente da associação Avós da Praça de Maio, Estela de Carlotto.