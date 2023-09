Arm fará na quinta-feira maior estreia em dois anos na bolsa de NY

O desenvolvedor britânico de chips Arm fará sua estreia na bolsa de Nova York na próxima quinta-feira (14), tornando-se a maior entrada em Wall Street em quase dois anos - uma aposta de US$ 50 bilhões (aproximadamente R$ 247 bilhões, na cotação atual) para seu principal acionista, o japonês SoftBank Group. A operação vai abrir o capital desta empresa, referência no design de microprocessadores, cujos modelos estão integrados a 99% dos smartphones do planeta. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O mercado vai ter acesso a cerca de 10% do capital desta empresa de tecnologia de ponta com sede em Cambridge, na Inglaterra. O SoftBank espera obter entre US$ 4,5 bilhões e US$ 5,2 bilhões (de R$ 22 bilhões a R$ 25,6 bilhões) graças a uma valorização em bolsa estimada entre US$ 48 bilhões (cerca de R$ 237 bilhões) e US$ 52 bilhões (cerca de R$ 257 bilhões).

O valor em bolsa da empresa supera com folga os US$ 32 bilhões (cerca de R$ 158 bilhões) que a firma de investimentos japonesa aplicou para assumir o controle da Arm em julho de 2016, mas é muito menos que a faixa de US$ 60 bilhões (R$ 296 bilhões) a US$ 70 bilhões (R$ 345 bilhões) pretendida pelo SoftBank há algumas semanas, segundo alguns veículos da imprensa. Trata-se de uma aposta considerável para a empresa fundada e dirigida por Masayoshi Son, cujo balanço na área de investimentos em tecnologia não tem sido dos melhores nos últimos anos. O SoftBank amargou prejuízos gigantescos por tomar uma participação da empresa de escritórios compartilhados WeWork e no capital da gigante chinesa do comércio on-line Alibaba. "Ninguém questiona que se trata de uma empresa de qualidade (...) com lucros substanciais e uma atividade completamente viável. Mas as dúvidas se referem ao seu potencial de crescimento", explicou a respeito da Arm o professor Jay Ritter, da Universidade da Flórida, especializado em estreias na bolsa (IPO). "Esta valorização de 50 bilhões de dólares (cerca de R$ 247 bilhões) não parece despertar entusiasmo entre os investidores institucionais", afirmou. Alguns destacam que a Arm desenvolve microprocessadores, ou CPUs, enquanto a revolução da inteligência artificial (IA) generativa está baseada em GPU, unidade de processamento gráfico mais potente.

A operação é, também, um teste importante para os mercados de capitais, que não registram uma abertura de capital desta envergadura desde a IPO da fabricante de veículos elétricos Rivian, avaliada em US$ 77 bilhões (R$ 380 bilhões) em novembro de 2021. "Dizer que é (uma estreia na bolsa) muito aguardada seria um eufemismo", afirmou Mark Roberts, gerente associado da consultoria Blueshirt Capital Advisors. "Saímos de uma via-crúcis como não tinha visto na minha carreira, em particular para os valores tecnológicos", comentou. Nos 18 meses que vão do início de 2022 a junho de 2023, foram obtidos US$ 18,7 bilhões (cerca de R$ 90 bilhões) em capital na bolsa nos Estados Unidos, enquanto só em 2021 foram obtidos US$ 155,8 bilhões (R$ 869 bilhões em valores da época), segundo a consultoria EY.

Seria preciso retroceder a 1990 para encontrar números inferiores aos de 2022. Roberts chamou atenção para o número de bancos que participam da operação: ao menos 27. "Boa parte da praça financeira de Wall Street está fazendo tudo para que esta estreia na bolsa aconteça de forma correta", afirmou, particularmente porque a Arm privilegiou Wall Street, em detrimento da Bolsa de Londres.