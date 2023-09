Apoio ao referendo sobre direitos indígenas cai na Austrália

Porém, menos de duas semanas depois de o primeiro-ministro Australiano Anthony Albanese lançar a campanha, as pesquisas mostram que a maioria da população é contra.

As pesquisas também destacam uma crescente lacuna entre a população geral, que vê o referendo com ceticismo, e a minoria indígena que o respalda amplamente.

Nesta segunda-feira, o líder da oposição conservadora, Peter Dutton, instou Albanese a abandonar o referendo, argumentando que enfraquecerá as delicadas relações raciais.

Kosmos Samaras, diretor da empresa de pesquisas RedBridge, disse à AFP que há uma "redução contínua" e que será "difícil ver" a campanha do 'sim' prevalecer.

Segundo uma pequisa publicada nesta segunda-feira, 57% dos participantes se opõem ao referendo, contra 43% a favor. Algumas pesquisas mostram que o apoio ao referendo caiu mais de 20 pontos percentuais no último ano.

O referendo foi alvo de críticas por conceder privilégios especiais aos povos indígenas e por ser um plano concebido por políticos de grandes cidades sem experiência com as comunidades indígenas remotas.

Para Noel Pearson, indígena apoiador do referendo, a votação é uma rara oportunidade para ajudar às "pessoas com menos poder no país".

"Não somos os favoritos neste referendo, mas ainda assim acredito que podemos alcançar a vitória" disse à rádio ABC no domingo.

Os indígenas australianos têm uma das culturas mais antigas do mundo. No entanto, mais de dois séculos após os primeiros colonizadores britânicos chegarem à baía de Sidney, ainda têm menor expectativa de vida, maior probabilidade de viver na pobreza ou de serem presos.