AIEA lamenta 'diminuição do interesse' em escalada nuclear do Irã

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou nesta segunda-feira (11) que teme que a comunidade internacional esteja perdendo o interesse em responsabilizar o Irã pelo avanço de seu programa nuclear.

Rafael Grossi declarou que notou uma "diminuição do interesse" de alguns Estados-membros da organização, embora não tenha citado quais.

"Há uma certa rotinização do que acontece lá e isso me preocupa, porque as questões são tão válidas como eram antes", disse o argentino à imprensa, no primeiro dia da reunião do Conselho de Governadores da AIEA, em Viena.