Quatro pessoas morrem atropeladas por trem no nordeste da Espanha

O atropelamento ocorreu por volta das 20h00 do horário local (15h00 de Brasília), de acordo com a imprensa local.

Quatro pessoas morreram e outras três ficaram feridas neste domingo (10) à tarde após serem atropeladas por um trem na Catalunha, no nordeste da Espanha, de acordo com os serviços de emergência locais.

Relatos da imprensa espanhola indicam que um concerto de música estava acontecendo na noite de domingo nas proximidades do local do acidente.

"Procuramos por outras possíveis vítimas ao redor do trem. Não encontramos mais. Também ajudamos a evacuar a área e a levar os feridos para as ambulâncias", disseram os serviços de emergência.

"Consternada pelo terrível acidente desta tarde. (...) Minhas sinceras condolências às famílias e entes queridos dos falecidos, e meu apoio às equipes e serviços de emergência que estão trabalhando nesta situação tão difícil", afirmou a ministra espanhola dos Transportes, Raquel Sánchez, no X.

É "uma tragédia mortal que nos deixa sem palavras", declarou o presidente do governo regional catalão, Pere Aragonès, na mesma rede social. "As forças policiais já estão investigando as causas do acidente", acrescentou.

