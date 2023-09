Primeiro-ministro britânico denuncia 'interferências chinesas' após prisões por espionagem

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, denunciou neste domingo (10) ao seu homólogo chinês, Li Qiang, as "interferências" de Pequim no Parlamento do Reino Unido, depois de tomar conhecimento de duas prisões por espionagem ocorridas há seis meses.

Policiais antiterroristas "prenderam dois homens em 13 de março sob suspeita de violar a seção 1 da Lei de Segredos Oficiais de 1911", disse a Scotland Yard em comunicado, acrescentando que ambos foram libertados sob fiança até outubro.

Segundo o jornal Sunday Times, um deles teve contatos com deputados do partido conservador no poder enquanto trabalhava como assistente parlamentar.