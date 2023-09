Pacheco presta solidariedade ao povo marroquino e pede ações humanitárias

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prestou solidariedade à população de Marrocos pelo terremoto que atingiu a região de Marrakech na última sexta-feira. Em publicação no X (ex-Twitter) na manhã deste domingo, Pacheco pediu união internacional em torno de ações humanitárias para apoiar a região.

"Minha solidariedade ao povo marroquino pela tragédia que atingiu seu país e deixou inúmeros mortos e feridos. Que a comunidade internacional se una em ações humanitárias urgentes no sentido de apoiar as autoridades do Marrocos no envio do auxílio necessário aos atingidos", escreveu Pacheco.

De acordo com o Ministério do Interior de Marrocos, pelo menos 2.012 pessoas morreram e outras 2.059 pessoas ficaram feridas. O número de vítimas pode aumentar à medida que o resgate avança sobre áreas remotas afetadas pelo terremoto. O terremoto de magnitude 6,8 foi o mais intenso a atingir o país norte-africano em 120 anos.